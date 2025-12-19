English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Jyotika: 47 ఏళ్ల వయస్సులోనూ తన ఫిట్‌నెస్‌తో మాయచేస్తున్న జ్యోతిక.. జిమ్ వీడియో చూసేయండి..!

Jyotika Gym Video: ఒకప్పుడు తెలుగు, తమిళం, మలయాళం భాషలలో వరుస సినిమాలతో టాప్ హీరోయిన్లలో ఒకరిగా సత్తా చాటింది జ్యోతిక. అప్పట్లో ఆమెకు ఓ రేంజ్ ఫాలోయింగ్ ఉండేది. కోలీవుడ్ హీరో సూర్యను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత సినిమాలకు దూరంగా ఉండిపోయింది. ఈ దంపతులకు ఒక పాప, బాబు ఉండగా..  కొన్నాళ్లు ఇండస్ట్రీకి దూరంగా ఉంది. చాలా కాలం తర్వాత ఇండస్ట్రీలోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చింది జ్యోతిక. అయితే 47 ఏళ్ల వయస్సులోనూ ఏమాత్రం తరగని అందంతోపాటు కుర్ర హీరోయిన్లకు షాకిచ్చే ఫిట్నెస్ తో అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. తాజాగా జ్యోతిక జిమ్ వీడియో నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది.   

Video ThumbnailPlay icon

