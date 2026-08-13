हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Photos
Andhra Pradesh
Telangana
App
logout
Live TV
Lifestyle
India
Entertainment
Video
Sports
World
Health
Spiritual
Business
Social
Home
/
Videos
/
Tirumala Temple: తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న హీరోయిన్ మానస వారణాసి
Published: Aug 13, 2026, 08:00 PM
|
Updated: Aug 13, 2026, 08:00 PM
join
share
Actress Manasa Varanasi Visits To Tirumala Temple With Srivani Ticket
Recommended Videos
02:49
Pocharam: మరోసారి రేవంత్ రెడ్డిపై పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఫైర్
05:43
Shakeela Surgery: ఫోన్ అతిగా వాడి ఆస్పత్రి పాలైన నటి షకీలా..మొబైల్ దెబ్బకి సర్జరీ చేయించుకున్నారు!
10:21
AP Rain Alert: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు తీవ్ర హెచ్చరిక..రేపటి నుంచి పిడుగులతో వర్షాలు!
04:28
Tirumala: తిరుమల సేవలో దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి
06:21
అన్నవరం దేవస్థానం సంచలన నిర్ణయం.. ఆ యూట్యూబర్లపై లీగల్ కేసులు నమోదు!
00:24
రాజకీయ శత్రుత్వం పక్కనపెట్టి.. ఒకరికొకరు నవ్వుతూ పలకరించుకున్న మోదీ, రాహుల్, ఖర్గే!
00:35
బెంగళూరులో బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే రేగా కాంతారావు అరెస్ట్.. హైకోర్టును ఆశ్రయించినా దక్కని ఉపశమనం!
02:51
ఏపీ ప్రజలకు అలర్ట్.. మరో 24 గంటల్లో భారీ వర్షాలు, పిడుగులు పడే అవకాశం!
01:20
తెలంగాణలో నిలిచిపోయిన కల్యాణలక్ష్మి, షాదీముబారక్.. అసలు కారణం ఇదే!
01:46
తిరుమలలో శ్రీవారి భక్తుల రద్దీ.. వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ ఫుల్, దర్శనానికి ఎంత సమయం పడుతుందంటే?
01:36
హైదరాబాదీలకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. కేపీహెచ్బీలో ఇందిరమ్మ టవర్స్కు నేడే సీఎం రేవంత్ భూమిపూజ!
03:56
E20 పెట్రోల్తో నష్టాలా..? లాభాలా..? వీడియోలతో బీజేపీ ఎంపీ క్లారిటీ
Trending
News
Photos
Videos
అక్రమ సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని.. భర్త మర్మంగాలకు కరెంట్ షాక్ ఇచ్చి ఘోరం..!
2
ఈపీఎఫ్ఓ హయ్యర్ పెన్షన్ అప్ డేట్.. తెలంగాణ నుంచే అత్యధిక దరఖాస్తులు.. ప్రస్తుతం ప్రాసెసింగ్ పరిస్థితి ఏంటి?
3
Pocharam: 'ఉన్న విషయమే చెప్పా.. రేవంత్ రెడ్డి డబ్బులు ఇవ్వడం లేదు': పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి
4
Independence Day Box Office: బాక్సాఫీస్ వద్ద బిగ్ ఫైట్.. ఒకే రోజు 7 సినిమాలు.. ఏది గెలుస్తుందో?
5
Rajasingh Janasena: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సంచలనం..జనసేనలోకి ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్..అసలు ట్విస్ట్ ఇదే!