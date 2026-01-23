English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Samantha: ట్రైనర్‌కే చెమటలు పట్టించిన హీరోయిన్ సమంత.. వీడియో ఇదిగో..!

Samantha: హీరోయిన్ సమంత గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. తాజాగా ఈ ముద్దుగుమ్మ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన తన ఫిట్‌నెస్ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. సామ్ ఫిట్‌నెస్ ట్రైనర్ ఎమ్మీ వైట్ ఒక వింతైన, అత్యంత కష్టతరమైన ఛాలెంజ్‌‌ను విసిరాడు. ఇది సాధారణ పుష్ అప్స్ కాదు. శరీరాన్ని గాలిలో బ్యాలెన్స్ చేస్తూ, ముందుకు వెనక్కు కదులుతూ.. ఒక చేత్తో వ్యతిరేక దిశలో ఉన్న కాలిని తాకాలి. ఈ ప్రక్రియలో బాడీ ఎక్కడా నేలకు తగలకూడదు. చూస్తున్న వారికే కళ్లు తిరిగే ఈ ఫీట్‌ను సమంత చాలా కూల్‌గా, అలవోకగా పూర్తి చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది.  

