English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Videos
  • Aditha: మహిళా కాంగ్రెస్ నేత అదితా BRS కేటీఆర్‌పై భూదాన్ భూములపై ఘాటు విమర్శ!

Aditha: మహిళా కాంగ్రెస్ నేత అదితా BRS కేటీఆర్‌పై భూదాన్ భూములపై ఘాటు విమర్శ!

Aditha:ఆల్ ఇండియా ఉమెన్ కాంగ్రెస్ జాతీయ కార్యదర్శి అదితా ఇటీవల Bhoodan భూముల వివాదం పై తన స్పష్టమైన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఆమె బీఆర్‌ఎస్ లీడర్ కేటీఆర్ (కె.టి. రామారావు) పై తీవ్రంగా స్పందిస్తూ, భూదాన్ భూములపై రాజకీయ డ్రామాలు చేయకూడదని, రైతులు మరియు బాధితుల భావాలను గౌరవించాల్సి ఉందని మండిపడ్డారు. ఆమె ఇచ్చిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.

  • Mar 3, 2026, 05:40 PM IST

Aditha:ఆల్ ఇండియా ఉమెన్ కాంగ్రెస్ జాతీయ కార్యదర్శి అదితా ఇటీవల Bhoodan భూముల వివాదం పై తన స్పష్టమైన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఆమె బీఆర్‌ఎస్ లీడర్ కేటీఆర్ (కె.టి. రామారావు) పై తీవ్రంగా స్పందిస్తూ, భూదాన్ భూములపై రాజకీయ డ్రామాలు చేయకూడదని, రైతులు మరియు బాధితుల భావాలను గౌరవించాల్సి ఉందని మండిపడ్డారు. ఆమె ఇచ్చిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News