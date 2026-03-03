Aditha:ఆల్ ఇండియా ఉమెన్ కాంగ్రెస్ జాతీయ కార్యదర్శి అదితా ఇటీవల Bhoodan భూముల వివాదం పై తన స్పష్టమైన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఆమె బీఆర్ఎస్ లీడర్ కేటీఆర్ (కె.టి. రామారావు) పై తీవ్రంగా స్పందిస్తూ, భూదాన్ భూములపై రాజకీయ డ్రామాలు చేయకూడదని, రైతులు మరియు బాధితుల భావాలను గౌరవించాల్సి ఉందని మండిపడ్డారు. ఆమె ఇచ్చిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
