AIతో మారుతున్న హైరింగ్ ప్రపంచం: Beyond AI – CVలు & JDs ప్రత్యేక సిరీస్

Beyond AI: CVలు & JDs అనే మా ప్రత్యేక సిరీస్లో LinkedIn తో కలిసి, నియామక విధానం ఎలా ఉద్యోగ హోదాలు, అనుభవ సంవత్సరాల నుంచి బయటకు వచ్చి నైపుణ్యాలు, నేర్చుకునే సామర్థ్యం, వ్యాపార ఫలితాలపై దృష్టి సారిస్తుందో విశ్లేషిస్తున్నాం. ఈ మార్పు రిక్రూటర్లు, ప్రొఫెషనల్స్ పని చేసే విధానాన్ని ఎలా కొత్త దిశగా తీసుకెళ్తుందో కూడా చర్చిస్తున్నాం.
ఎపిసోడ్ 2లో గీతాంజలి, రుచి ఆనంద్ (APAC వైస్ ప్రెసిడెంట్ – టాలెంట్ & లెర్నింగ్ సొల్యూషన్స్, LinkedIn), సంజీవ్ జైన్ (చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్, Wipro)తో కలిసి, LinkedIn Hiring Assistant వంటి AI ఆధారిత టూల్స్ ఎలా స్కిల్స్-ఫస్ట్ హైరింగ్ను ప్రోత్సహిస్తున్నాయో, రిక్రూటర్ సామర్థ్యాన్ని ఎలా పెంచుతున్నాయో, సంస్థలు పెద్ద స్థాయిలో మరింత స్మార్ట్ టాలెంట్ నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో ఎలా సహాయపడుతున్నాయో చర్చిస్తున్నారు.