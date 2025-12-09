Akhanda2: ఈ నెల 12న అఖండ-2 రిలీజ్ డేట్, నేడు కొత్త డేట్ పై క్లారిటీ..!

Akhanda2 Update: నందమూరి ఫ్యాన్స్కు బిగ్ గుడ్న్యూస్. అఖండ 2 రిలీజ్పై బిగ్ అప్డేట్ వచ్చింది. దీంతో బాలయ్య ఫ్యాన్స్ పండుగ చేసుకుంటున్నారు. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్న బాలయ్య అభిమానులకు ఇది బంపర్ గుడ్న్యూస్ అని చెప్పొచ్చు. డిసెంబర 12 అఖండ 2 విడుదల కానుంది
Akhanda2 Update: బాలయ్య ఫ్యాన్స్కు బంపర్ గుడ్న్యూస్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతగానో ఎదురుచూస్తోన్న అభిమానులకు అఖండ 2 పై విడుదల అవ్వనుంది. దీంతో బాలయ్య ఫ్యాన్స్కు పూనకాలే. ఈ నెల 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు మూవీ వచ్చే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాలు తెలిపాయి. దీంతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర బాలయ్య సునామీ సృష్టించడం ఖాయమని సినీ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. బాక్సాఫీస్ వద్ద అఖండ 2 తాండవం మొదలవడం ఖాయం. దీంతో అభిమానులు ఇప్పుడు అధికారిక ప్రకటన కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.