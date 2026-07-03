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Published: Jul 03, 2026, 05:00 PM|Updated: Jul 03, 2026, 05:14 PM

Ali Khamenei Funeral: ఇటీవల యూఎస్‌, ఇరాన్‌ దేశాల మధ్య యుద్ధ విరమణ ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడంతో పరిస్థితులు సాధారణ స్థితికి వచ్చాయి. హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా నౌకల రాకపోకలు కూడా సాగుతున్నాయి, దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఖొమేనీ అంత్యక్రియలను ఘనంగా నిర్వహించాలని ఇరాన్ ప్లాన్ చేసింది. ఇరాన్, ఇరాక్ దేశాల్లోని అనేక నగరాల మీదుగా ఖొమేనీ అంతిమ యాత్రను ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా నిర్వహించేందుకు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. టెహ్రాన్‌లో అంతిమ యాత్ర ప్రారంభమై, ఇరాన్‌లోని ఖొమేనీ స్వస్థలమైన మషహాద్ చేరుకోవడంతో ఇది ముగుస్తుంది. జూలై 4, 5 తేదీల్లో టెహ్రాన్ నగరంలో ఖొమేనీకి వీడ్కోలు కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత జూలై 6న అదే నగరంలో అంతిమ యాత్రను నిర్వహించాలని

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4 నెలల తర్వాత ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖొమేనీ అంత్యక్రియలు.. అమెరికాతో యుద్ధం ముగిశాక ముహూర్తం ఫిక్స్!
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