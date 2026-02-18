English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Videos
  • Kaveri Baruah: పాన్‌ఇండియా స్టార్‌ బన్నీపై కావేరి బరువా సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Kaveri Baruah: పాన్‌ఇండియా స్టార్‌ బన్నీపై కావేరి బరువా సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Kaveri Baruah Apologise To Allu Arjun: పాన్ ఇండియా స్టార్ అల్లు అర్జున్ పై కావేరి బరువా చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర దుమారం రేపాయి. బన్నీని కలవాలంటే 42 రూల్స్ పాటించాలని ఆమె చేసిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింటా వైరల్ అవుతున్నాయి. కావేరి వ్యాఖ్యలను బన్నీ టీం ఖండించింది. తాను చేసిన వ్యాఖ్యలపై లీగల్ గా వెళ్తామని ప్రకటించడంతో దెబ్బకు దిగివచ్చింది కావేరి బరువా.

  • Feb 18, 2026, 09:36 AM IST

Kaveri Baruah Apologise To Allu Arjun: ఇటీవల ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌పై చేసిన వ్యాఖ్యలపై కావేరి బరువా వెనక్కి తగ్గారు. బన్నీకి క్షమాపణలు చెప్తూ తన వ్యాఖ్యలు తప్పుగా బయటకి వెళ్ళాయని లేఖ కూడా విడుదల చేశారు. తనవల్ల సదరు హీరో గౌరవానికి భంగం కలిగి ఉంటే క్షమించాలని లేఖలో తెలిపారు. కావేరి బరువా తను చెప్పిన 42 రూల్స్ అనే మాట తన కల్పితమేనని 47 రూల్స్‌కు సంబంధించిన లిస్ట్ ఎవరు విడుదల చేశారో తనకు తెలియదని తను ఎలాంటి పత్రాన్ని విడుదల చేయలేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఓ పోడ్‌కాస్ట్‌లో ఈమె బన్నీని కలవాలంటే ఎన్నో రూల్స్‌ ఉంటాయని చెప్పుకొచ్చింది. దీంతో బన్నీ టీమ్‌ స్పందించింది. బన్నీ గురించి తాను చేసిన ఆరోపణలో ఎలాంటి నిజం లేదని తెలిపారు. తన వ్యాఖ్యలను ఎవరు సీరియస్ గా తీసుకోవద్దన్నారు. అల్లు అర్జున్ గురించి ఎలాంటి కామెంట్స్ చేసినందుకు తాను చింతిస్తున్నానని తన వ్యాఖ్యల మనస్పూర్తిగా క్షమాపణలు చెబుతున్నా అన్నారు.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News