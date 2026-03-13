English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Allu Cinimas Grand Launch: రేవంత్ అన్న అంటూ.. పుష్పరాజ్ స్పీచ్ కు సీఎం రేవంత్ ఫిదా..

Allu Cinimas Grand Launch: రేవంత్ అన్న అంటూ.. పుష్పరాజ్ స్పీచ్ కు సీఎం రేవంత్ ఫిదా..

Allu Arjun on cm Revanth reddy: అల్లు అర్జున్ అల్లు సినిమాస్ మల్టీప్లేక్స్ ప్రారంభోత్సవంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హజరయ్యారు. ఈనేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై పుష్పరాజ్ ప్రశంసలు కురిపించాడు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని  అల్లు అర్జున్ 'రేవంతన్న' అని  సంభోదించడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇంత బిజీ షెడ్యూల్ లో సైతం తమ కోసం  మల్టీప్లెక్స్‌ను ప్రారంభించినందుకు 'థ్యాంక్యూ వెరీమచ్ రేవంతన్న' అంటూ ముఖ్యమంత్రికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం సినిమా పరిశ్రమకు డెవలప్ మెంట్ కోసం ఎంతో చేస్తుందని అన్నారు.

