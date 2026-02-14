English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Allu Sirish: వైభవంగా అల్లు శిరీష్ పసుపు దంచుడు వేడుక

Allu Sirish: హీరో అల్లు శిరీష్‌ పెళ్లి పనులు ప‌సుపు కార్య‌క్ర‌మంతో అట్ట‌హాసంగా ప్రారంభమ‌య్యాయి. ఈ వేడుక‌కు ద‌గ్గ‌రి బంధువులంతా హ‌జ‌ర‌య్యారు. కాగా మార్చి 6న అల్లు శిరీష్‌, నయనిక పెళ్లి గ్రాండ్‌గా జరగనుంది. గత నెల దుబాయ్‌లో జ‌రిగిన వీరి ప్రీ-వెడ్డింగ్ సెలబ్రేషన్ వీడియోస్ నెట్టింట్లో బాగా హ‌ల్‌చ‌ల్ చేశాయి. ఇప్పుడు.. తాజాగా హైదరాబాద్‌లోని అల్లు అరవింద్ ఇంట్లో సంప్రదాయబద్ధంగా పసుపు కొట్టే కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ వేడుకలో అల్లు అర‌వింద్‌, పవన్ కల్యాణ్ భార్య అన్నా లెజినోవా, అల్లు అర్జున్ స‌తీమ‌ణి స్నేహ, చిరంజీవి పెద్ద కూతురు సుస్మిత, ఉపాసన, బంధువులు పాల్గొన్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్‌ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది.

