Amardeep-Ariana Glory Video: బిగ్ బాస్తో మరింత ఫేమ్ తెచ్చుకున్న సీరియల్ నటుడు అమర్ దీప్ హీరోగా తెరకెక్కిన సుమతి శతకం సినిమా ఫిబ్రవరి 6న రిలీజయింది. అమర్ దీప్ హీరోగా మొదటి సినిమా కావడంతో అందరూ అతన్ని ప్రశంసించారు. ఈ క్రమంలో నటి, బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అరియనా గ్లోరీ కూడా రావడంతో తన ఆనందాన్ని అమర్ దీప్ని ఎత్తుకొని వ్యక్తపరిచింది. అమర్ దీప్ ని అరియనా గ్లోరీ ఎత్తుకొని థియేటర్లో సందడి చేసింది. దీంతో ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. వామ్మో అరియనా అమర్ దీప్ని అలా ఎత్తుకుందేంటని నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అయితే అమర్ దీప్, అరియనా గ్లోరీ మధ్య మంచి అనుబంధం ఉందని, ఇద్దరూ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అని గతంలో అరియనా పలు ఇంటర్వ్యూలలో తెలిపింది.