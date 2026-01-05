English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Saree Issue: చీర కట్టులో కనిపించిన అనసూయ.. చెవులు కొరుక్కుంటున్న శివాజీ ఫ్యాన్స్‌..!

Anasuya Saree Issue: చీరకట్టు వివాదం గురించి తెలిసిందే. అయితే, ప్రముఖ నటి అనసూయ ఓ ప్రైవేటు కార్యక్రమంలో చీరకట్టుతో కనిపించారు. ఇటీవల వస్త్రదారణపై శివాజీని విభేదించిన అనసూయ చీరకట్టులో కనిపించడంతో శివాజీ ఫ్యాన్స్‌ చెవులు కొరుక్కుంటున్నారు. ఆమె ఓ ప్రైవేటు కార్యక్రమంలో చీరకట్టులో కనిపించడంతో శివాజీ బాటలోనే నటి అనసూయ కూడా నడుచుకుంటున్నారు అని అందరూ చర్చించుకుంటున్నారు.

  • Jan 5, 2026, 11:31 AM IST

Anasuya Saree Issue: ప్రైవేటు ఫంక్షన్‌లో చీరకట్టులో కనిపించిన నటి అనసూయ. అయితే  కొన్ని రోజుల క్రితం మహిళల వస్త్రదారణపై శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా హీరోయిన్‌లు చీరలు కట్టుకోవాలని, చీరల్లో అందంగా ఉంటారన్నారు.  అయితే  శివాజీ కామెంట్స్‌తో విభేదించిన అనసూయ నా బాడీ, నాఇష్టం, నా నచ్చిన బట్టలు కట్టుకుంటూ రచ్చ రచ్చ చేశారు. వివాదం జరుగుతుండగానే  అనసూయ ఓ  ప్రైవేటు కార్యక్రమంలో అందులోనూ చీరలో అభిమానుల మధ్య కనిపించారు.  చివరికి చీరకట్టుకుని కనిపించడంతో చెవులు కొరుక్కున్న శివాజీ ఫ్యాన్స్‌
ఇప్పుడు ఇదే హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది.

