  • Anchor Shiva Jyothi: నన్ను క్షమించండి.. తిరుమల ప్రసాదంపై నోటిదూల వ్యాఖ్యలపై శివజ్యోతి పశ్చాత్తాపం..

Anchor Shiva Jyothi: యాంకర్ శివజ్యోతి తిరుమలలో తాను చేసిన వ్యాఖ్యలపై పశ్చాత్తాపం వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై సారీ చెబుతూ ఒక వీడియోను విడుదల చేశారు. ఇటీవల తిరుపతి దర్శనం, ప్రసాదం గురించి శివజ్యోతి చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో రచ్చగా మారిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో  శ్రీవారి భక్తులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తాము రూ.10,000 ఖరీదైన ఎల్1 క్యూ లైన్‌లో వెళ్లామని, ఆ ఉద్దేశంతోనే ఖరీదైన లైన్ అని అన్నానని, అంతేకానీ తామేదో ధనవంతులమని అహంకారంతో కాదని  క్లారిటీ ఇచ్చారు. తనకు వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే ఎనలేని భక్తి అని, నాలుగు నెలలుగా శనివారం వ్రతాలు కూడా చేస్తున్నానని తెలిపారు.

