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Ancient Kalika Devi Statue: తిరుపతిలోని చంద్రగిరిలో బైటపడ్డ పురాతన కాళికా మాత విగ్రహం..
Written By
Inamdar Paresh
Published: Aug 29, 2026, 07:40 PM
|
Updated: Aug 29, 2026, 07:40 PM
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Ancient Kalika Devi Statue Found in Chandragiri Tirupati
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