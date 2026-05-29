Peddi Ticket Price Hike In AP: రామ్చరణ్, జాన్వీ కపూర్ జంటగా నటించిన 'పెద్ది' సినిమా జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈక్రమంలో సినిమా టికెట్ రేట్లను ఏపీలో పెంచుకునేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం అనుమతి మంజూరు చేసింది. ముందురోజు నుంచే అనగా జూన్ 3వ తేదీన 'పెద్ది' సినిమా ప్రీమియర్స్ నిర్వహించుకునేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ స్పెషల్ ప్రీమియర్స్ కోసం ఒక్కో టికెట్కు జీఎస్టీతో కలిపి రూ.600గా నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే జూన్ 4వ తేదీ నుంచి రోజుకు 5 షోలు ప్రదర్శించేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడం సహా సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లలో రూ.100, మల్టీప్లెక్స్లో టికెట్ ధరపై రూ.125 పెంచుకునేందుకు వీలుగా అనుమతి ఇచ్చింది. దీంతో చిత్రబృందం