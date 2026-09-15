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ఏపీ ప్రజలకు అలెర్ట్.. మరో రెండు రోజులు భారీ వర్షాలు.. ఆ జిల్లాలకు APSDMA హెచ్చరిక!
Written By
Renuka Godugu
Published: Sep 15, 2026, 11:40 AM
|
Updated: Sep 15, 2026, 11:40 AM
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Andhra Pradesh Rain Alert APSDMA Issues Advisory for Coastal and Rayalaseema Districts
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