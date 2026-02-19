English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • AP: ఏపీవాసులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. 3 రోజులు వర్షాలు ఆ తర్వాత భగభగలే..!

AP: ఏపీవాసులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. 3 రోజులు వర్షాలు ఆ తర్వాత భగభగలే..!

AP Weather Live Updates Heavy Rains: మొన్నటి చలికాలం పూర్తయింది. అయితే, ఫిబ్రవరి ప్రారంభం నుంచే ఎండ ప్రభావం కూడా చూపిస్తుంది. ఏపీలో మళ్ళీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. దీనికి తోడు ఈ నెల 21న ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం కూడా ఏర్పడనుంది. వీటి ప్రభావంతో ఈ నెల 21 నుంచి 3 రోజుల పాటు రాయలసీమలో వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 

  • Feb 19, 2026, 10:07 AM IST

AP Weather Live Updates Heavy Rains: ఏపీ వాసులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. మూడు రోజులుపాటు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇప్పటికే తెలంగాణలో కూడా వచ్చేవారం వర్షాలు పడతాయని ప్రకటించింది. తాజాగా ఏపీలో కూడా ఈనెల 21 నుంచి వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. 22వ తేదీ నుంచి రెండు రోజుల పాటు నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాలో పడతాయని తెలిపింది. రానున్న 24 గంటల్లో కోస్తాలోని పలు జిల్లాల్లో పొగమంచు కురుస్తుందని ఎండ స్వల్పంగా పెరుగుతుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ప్రస్తుతం నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం శ్రీలంకవైపు కదులుతోంది. ఇవాళ తీవ్ర అల్పపీడనంగా బలపడుతుందని చెప్పి అంచనా వేస్తుంది వాతావరణ శాఖ. ఈ అల్పపీడనం కొనసాగుతుండగానే ఈ నెల 21 నుంచి బంగాళ ఖాతంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు అయితే చెప్తున్నారు.

