Heavy Rains In AP: 3 రోజులు జాగ్రత్త! పిడుగుల వానలు..

High Alert For Next 3 Days In AP: ఏపీలో భిన్న వాతావరణం నెలకుంది. ఓ పక్క ఎండలు ముదిరిపోతుండగానే మరో పక్క ఈదురుగాలులు, పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు ప్రజలను ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. ఆవర్తన ద్రోణి ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ పై ఈ పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఈ ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వానలు కొనసాగుతున్నాయి. రానున్న మూడు రోజుల పాటు రాష్ట్రంలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలకు అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది.
High Alert For Next 3 Days In AP: ఏపీలో వాతావరణం మారుతోంది. పిడుగులు పడే అవకాశం ఉందని ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించింది వాతావరణ శాఖ. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక రకంగా ఆ మండు వేసవిలో వేడి తాపంతో బాధపడుతున్న ప్రజలకు గత 48 గంటల నుంచి కొంత మేరకు ఉపశమనం లభించింది. ఒక పక్క విపరీతమైన వేడి తట్టుకోలే ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయి. ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే ముందు కొంత మేరకు ప్రజలకి ఉపశమనం కలిగింది. గత 48 గంటలుగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కూడా ఆ కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మోస్తారు నుంచి భారి వర్షాలు పడ్డాయి. వడగళ్ళ వాన, పిడుగులు పడిన పరిస్థితి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో మెరుపులు, పిడుగులు వచ్చిన సందర్భంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తుంది. బంగాళ ఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కూడా మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు దంచికొడుతోంది.ఉత్తరాంధ్ర మొదలుకొని రాయలసీమ వంటి పలుచోట్ల వర్షపాతం నమోదైన పరిస్థితి ఉంది.