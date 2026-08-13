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Published: Aug 13, 2026, 02:40 PM|Updated: Aug 13, 2026, 02:48 PM

కాకినాడ జిల్లాలోని అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామి దేవస్థానంపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్న యూట్యూబర్లపై కేసులు పెడుతున్నట్లు దేవస్థానం ఈవో, జాయింట్ కమిషనర్ తెలిపారు. శ్రావణ మాస ఉత్సవాల కోసం దేవస్థానాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దామన్నారు. ఈ నెల రోజులు దేవస్థానంలో దర్శనానికి వచ్చే మహిళా భక్తుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసామని వెల్లడించారు. పుష్కర భక్తులు అధిక సంఖ్యలో రానున్న నేపథ్యంలో అందుకు తగ్గ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులు 25 కోట్ల రూపాయలతో ఆలయంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులు తుది దశకు చేరుకున్నాయని చెబుతున్న ఈవోతో మా ప్రతినిధి సాంబశివరావు ఫేస్ టు ఫేస్..

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అన్నవరం దేవస్థానం సంచలన నిర్ణయం.. ఆ యూట్యూబర్లపై లీగల్ కేసులు నమోదు!
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