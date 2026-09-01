/కాకినాడలో మరో లవ్ జిహాద్ కలకలం.. ఆరుగురు హిందూ మహిళలను మోసం చేసిన షేక్ గౌస్..!

ఇది దేశంలోనే అతిపెద్ద లవ్ జిహాద్ అని రామకుమార్ పేర్కొంటూ, ఆ వ్యక్తి నుండి హిందూ మతాన్ని కాపాడాలని, మోసపోయిన ఆరుగురు మహిళలకు న్యాయం చేయాలని బీజేపీ మాజీ అధ్యక్షుడు చిలుకూరి రామకుమార్ డిమాండ్ చేశారు. సాదిక్ విషయం మర్చిపోకముందే మరొక లవ్ జిహాద్ ఘటన నా దృష్టికి వచ్చింది. నిన్న హిందూ క్షత్రియ సామాజిక వర్గానికి చెందిన ఒక మహిళ నా దగ్గరకు వచ్చి జరిగిన విషయం వివరించింది. షేక్ గౌస్ అనే మటన్ షాపు నడిపే వ్యక్తి, ఈమెను ప్రేమలో పడేసి ముస్లిం పద్ధతిలో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. పెళ్లయిన తర్వాత ఈమెకు ఇబ్బందులు మొదలయ్యాయి. పెళ్లి తర్వాత అతనికి ఇప్పటికే ఒక అమ్మాయితో సహజీవనం చేస్తున్నాడని, ఆ అమ్మాయికి ఇద్దరు