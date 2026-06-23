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AP Employees: ఏపీ ఉద్యోగులకు చంద్రబాబు సర్కార్ సూపర్ న్యూస్.. రిటైర్మెంట్ వయసు పెంపుకు గ్రీన్ సిగ్నల్!

Published: Jun 23, 2026, 07:40 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:05 PM IST

Good News To Employees:  రాష్ట్ర క్యాబినెట్ సమావేశం ముగిసిన తర్వాత, పౌర సరఫరాల శాఖ, సమాచార శాఖ మంత్రి పార్థ సారధి మీడియా ముందుకు వచ్చి వివరాలు చెప్పారు. ఈ సమావేశంలో కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ముఖ్యంగా ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఒక సూపర్ న్యూస్ చెప్పాలి. 2024 ఎన్నికల సమయంలో చంద్రబాబు నాయుడు ఉద్యోగులకు ఇచ్చిన హామీని ఈరోజు నిలబెట్టారు. దీనివల్ల ఉద్యోగులు మరో రెండు ఏళ్లు సర్వీసులో కొనసాగే అవకాశం దక్కింది, అందుకే ఉద్యోగులు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. చంద్రబాబు అధ్యక్షతలో జరిగిన ఈ క్యాబినెట్ మీటింగ్‌లో రిటైర్మెంట్ వయసును 60 నుంచి 62కి పెంచడం అనేది ఒక పెద్ద విషయం. అలాగే రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం,

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AP Employees: ఏపీ ఉద్యోగులకు చంద్రబాబు సర్కార్ సూపర్ న్యూస్.. రిటైర్మెంట్ వయసు పెంపుకు గ్రీన్ సిగ్నల్!
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