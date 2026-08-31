వెలిగొండ ప్రాజెక్టు వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు, ప్రభుత్వం చేపడుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాల గురించి ఎరగొండపాలెం ఇంచార్జ్ గూడూరి బాబు మాట్లాడారు. 30 ఏళ్ల కల మీ జిల్లా, నియోజకవర్గంలో నెరవేరడంపై ప్రజలు ఎంతో సంతోషిస్తున్నారన్నారు. చాలా ఆనందంగా ఉంది. మూడు దశాబ్దాల కల ఇది. ప్రకాశం జిల్లా పశ్చిమ ప్రాంతమైన మార్కాపురం, ఎరగొండపాలెం, గిద్దలూరు, కనిగిరి వంటి ప్రాంతాలు పూర్తిగా కరువు పీడిత ప్రాంతాలు. భూగర్భ జలాలు ఇంకిపోయి, తాగే నీరు కూడా దొరకని స్థితిలో ఉండేవి. వర్షం పడితేనే వ్యవసాయం చేసుకునే పరిస్థితి ఉండేది. రైతులు, ప్రజలు సాగునీరు, త్రాగునీరు లేక ఇబ్బందులు పడుతుండేవారు. 1996లో ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ ప్రాంత రైత్యాన్నే కాక,