Ap cm Chandrababu naidu: అందుకే రైస్ తినడం మానేశా.. షాకింగ్ నిజం బైటపెట్టిన సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు..

cm chandrababu naidu:  ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తూర్పు గోదావరి జిల్లా, నల్లజర్లలో రైతులతో సమావేశమయ్యారు. ఈ క్రమంలోమాట్లాడుతూ.. వ్యవసాయంలో రైతులకు లాభాలు పెంచేందుకు పంచ సూత్రాలు అమలు చేస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. రాయలసీమలో ఎక్కువగా జొన్నలు, రాగులు తినేవారన్నారు. అందుకే వారికి షుగర్ వచ్చేది కాదన్నారు. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం చక్కెర వ్యాధి అందరిలో వస్తుందన్నారు.  వరి అన్నం వల్ల ఈ వ్యాధి తొందరగా వస్తుందన్నారు. అందుకే తాను అన్నం తినడం మానేశానన్నారు.షుగర్ వ్యాధి అన్ని రోగాలకు గేట్ వే అని.. ఇది వస్తే మిగత వ్యాధులు కూడా వస్తాయన్నారు.

