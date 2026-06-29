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దేశం గర్వించేలా అమరావతిని వేగంగా చేస్తాం: సీఎం చంద్రబాబు
Published: Jun 29, 2026, 08:40 PM
|
Updated: Jun 29, 2026, 08:40 PM
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AP CM Chandrababu Review On Capital Amaravati And Key Orders To Officials
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