AP Rain Forecast: బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న అల్పపీడనం కారణంగా ఏపీలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రాబోయే మూడు రోజులపాటు ప్రకాశం, నెల్లూరు, చిత్తూరులో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని నేడు స్కూళ్లకు సైతం సెలవులు ప్రకటించార. ఏపీకి వాయుగుండం ముప్పు కారణంగా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. భారీ వర్షాలతో రెవెన్యూ, పోలీసు శాఖ కూడా అప్రమత్తం అయింది. నెల్లూరు, ప్రకాశం, కర్నూలు, నంద్యాలా, తిరుపతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం.