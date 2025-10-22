English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
AP Rains: బీ కేర్‌ఫుల్‌.. బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం, ఈ జిల్లాలకు భారీ వర్షాలు..

AP Rain Forecast: రాబోయే రెండు రోజులపాటు విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఏపీకి వాయుగుండం పొంచి ఉండటంతో ఈ భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలను అలెర్ట్‌ చేసి ఐఎండీ

  • Oct 22, 2025, 04:44 PM IST

AP Rain Forecast: బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న అల్పపీడనం కారణంగా ఏపీలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రాబోయే మూడు రోజులపాటు ప్రకాశం, నెల్లూరు, చిత్తూరులో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని నేడు స్కూళ్లకు సైతం సెలవులు ప్రకటించార. ఏపీకి వాయుగుండం ముప్పు కారణంగా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. భారీ వర్షాలతో రెవెన్యూ, పోలీసు శాఖ కూడా అప్రమత్తం అయింది. నెల్లూరు, ప్రకాశం, కర్నూలు, నంద్యాలా, తిరుపతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం.

