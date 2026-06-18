/AP Weather: ఎండల వేళ ఏపీ ప్రజలకు చల్లని కబురు.. ఆ 9 జిల్లాల్లో పిడుగులతో వానలు!

AP Weather Update Today: ఆంధ్రప్రదేశ్పై నైరుతి రుతుపవనాలు, ఎల్ నీనో ప్రభావం పడినట్లు కనిపిస్తోంది. దీంతో ఓవైపు వర్షాలు, మరో వైపు ఎండల తీవ్రత కొనసాగుతోంది. ఇవాళ కోస్తాంధ్ర జిల్లాలతో పాటుగా తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. బాపట్ల, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి, కడప, అన్నమయ్య జిల్లాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. మరో వైపు కోస్తా, రాయలసీమల్లో ఎండల తీవ్రత కనిపిస్తోంది. ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే అధికంగా నమోదయ్యాయి. బాపట్లలో అత్యధికంగా 42.5 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదయ్యింది.