/ఏపీలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నగారా.. ఓటర్ల జాబితాపై EC సంచలన ఆదేశాలు!

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Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 08, 2026, 09:00 AM|Updated: Sep 08, 2026, 09:36 AM

AP Local Body Elections 2026: అధికారిక షెడ్యూల్ ప్రకారం, ఎంపిటిసి, జెడ్పిటిసి ఎన్నికల డ్రాఫ్ట్ ప్రాథమిక ఓటర్ల జాబితాలను ఈ నెల 11న సంబంధిత మండల పరిషత్ కార్యాలయాలు ఇతర నిర్ణీత కేంద్రాల్లోని నోటీసు బోర్డుల ద్వారా ప్రజలకు అందుబాటులోకి తెస్తారు. ఓటర్లు తమ పేర్లను సరిచూసుకోవడానికి మరియు ఏవైనా అభ్యంతరాలు, మార్పులు లేదా చేర్పులు ఉంటే దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఈ డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ల జాబితా ఉపయోగపడుతుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని స్థానిక సంస్థలైన మండల పరిషత్, జిల్లా పరిషత్ ప్రాదేశిక నియోజకవర్గాల ప్రజా ప్రతినిధుల పదవీ కాలం ఈ నెల 23, 24 తేదీల్లో ముగిసింది. పాలనాపరమైన ఇబ్బందులు కలగకుండా సకాలంలో ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు ఎన్నికల సంఘం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది.

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