Mega DSC: నిరుద్యోగులకు ఉగాది కానుక.. మరో మెగా డీఎస్సీ విడుదలకు ప్రభుత్వం కసరత్తు..!

Mega DSC In AP 2026: ఏపీలో నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. ప్రభుత్వం ఉగాది కానుకగా మెగా డీఎస్పీ ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. మంత్రి లోకేష్ ప్రతి ఏడాది డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ ఉంటుందని హామీ మేరకు అధికారులు రంగం సిద్ధం చేశారు. ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది మరో డీఎస్సీకి రెడీ అయ్యింది. ఉగాది సందర్భంగా దీనిపై ప్రకటన చేయనున్నట్లు సమాచారం. ఈ మేరకు అధికారులు ఖాళీల వివరాలను కూడా సేకరించారు. మెగా డీఎస్సీలో ఈ ఏడాది మొత్తంగా 3600 వరకు టీచర్ పోస్టులని భర్తీ చేసే అవకాశం ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. అభ్యర్థులకు ఈసారి గతేడాది మాదిరి సిలబస్ ఉంటుంది. దీంతో సిలబస్ పూర్తి చేయడానికి కంగారు పడాల్సిన పనిలేదు.