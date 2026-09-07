/ఎన్టీఆర్ భరోసా పెన్షన్ పథకం.. నేటి నుంచే దరఖాస్తుల స్వీకరణ.. అర్హతలు, మార్గదర్శకాలు ఇవే!

ఎన్నికల హామీల నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు కూటమి ప్రభుత్వం మరొక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కొన్ని సంవత్సరాలుగా పెన్షన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఇది ఒక తీపి కబురు. నేటి నుండి పెన్షన్ దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభమవ్వడంతో రాష్ట్రంలోని లక్షలాది మంది ఆనందపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా 2019లో వైఎస్ఆర్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పెన్షన్లు తీసేశారని కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలు ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన నేపథ్యం ఉంది. అప్పట్లో అర్హులైన వారికి పెన్షన్లు ఎందుకు తీసేస్తున్నారని మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ప్రశ్నించారు. ఇప్పుడు కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, తాను ఇచ్చిన హామీలను ఒక్కొక్కటిగా నెరవేరుస్తోంది. మహిళలు, వికలాంగులు, వృద్ధులు ఇతర కార్మికులకు పెన్షన్ల కోసం త్వరలో దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తామని