AP Weather: నేడు అల్పపీడనం.. 3 రోజులు వర్షాలు..

AP Weather Update 3 Days Rains: ఏపీలో మళ్ళీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. నైరుతి బంగాళ ఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. దీనికి తోడు ఈ నెల 21న ఆగ్నేయ బంగాళ ఖాతంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడనుంది. వీటి ప్రభావంతో ఈ నెల 21 నుంచి మూడు రోజుల పాటు రాయలసీమలో వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
AP Weather Update 3 Days Rains: నైరుతి బంగాళాఖాతంలో నేడు అల్పపీడనం ఏర్పడనుంది. ఈ నేపథ్యంలో మూడు రోజులుపాటు రాయలసీమలో వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఈ నెల 21వ తేదీన అల్పపీడనం వల్ల 22వ తేదీ నుంచి రెండు రోజుల పాటు నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడతాయని తెలిపింది. రానున్న 24 గంటల్లో కోస్తాలోని పలు జిల్లాల్లో పొగమంచు కురుస్తుందని ,ఎండ స్వల్పంగా పెరుగుతుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ప్రధానంగా కోస్తాంధ్ర అలాగే రాయలసీమ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు పడే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.