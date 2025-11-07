English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Videos
  • Aramghar Accident: ఆరాంఘర్‌ చౌరస్తాలో రోడ్డు ప్రమాదం.. ఆగివున్న ఆర్టీసీ బస్సును ఢీకొన్న డీసీఎం..

Aramghar Accident: ఆరాంఘర్‌ చౌరస్తాలో రోడ్డు ప్రమాదం.. ఆగివున్న ఆర్టీసీ బస్సును ఢీకొన్న డీసీఎం..

Aramghar Road Accident: చేవెళ్ల బీజాపూర్ హైవేపై జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదం మరువక ముందే మరో ఘటన రాజేంద్రనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగింది. ఆరాంఘర్ చౌరస్తాలో ఆర్టీసీ బస్సును ఓ డీసీఎం వాహనం ఉదయం ఢీ కొట్టింది. షాద్ నగర్ నుంచి హైదరాబాద్ వైపు వెళ్తున్న షాద్ నగర్ డిపోకు చెందిన టీఎస్ 07 యుఎఎం 0713 బస్సును ఆరాంఘర్ సిగ్నల్ వద్ద వెనక నుంచి బలంగా ఢీ కొట్టింది.

  • Nov 7, 2025, 03:36 PM IST

Aramghar Road Accident: ఆర్టీసీ బస్సుల ప్రమాదాలు రోజురోజుకు పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో బస్సులో ఉన్న ప్రయాణికులు స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డారు. ప్రమాదంలో బస్సు వెనుక భాగం పూర్తిగా దెబ్బతింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం హాస్పిటల్‌కు తరలించారు. షాద్ నగర్ నుంచి హైదరాబాద్ వైపు వెళ్తున్న షాద్ నగర్ డిపోకు చెందిన టీఎస్ 07 యుఎఎం 0713 బస్సును ఆరాంఘర్ సిగ్నల్ వద్ద వెనక నుంచి బలంగా ఢీ కొట్టింది. డీసీఎం డ్రైవర్ అతివేగమే ప్రమాదానికి కారణం ఉంటుందని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. వాహనాలను రోడ్డుపై నుంచి పక్కకు తొలగించి ట్రాఫిక్ క్లియర్ చేశారు. రాజేంద్రనగర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. 

Video ThumbnailPlay icon

Trending News