Arjun Tendulkar: మార్చి 28 నుంచి ఐపీఎల్ 2026 ప్రారంభం కానుంది. అయితే వేలానికి ముందు ట్రేడింగ్లో MI నుంచి అర్జున్ టెండూల్కర్ LSGకు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా అర్జున్ లక్నో జట్టుతో కలిశాడు. ఈ సందర్భంగా లక్నో జట్టు కెప్టెన్ రిషబ్ పంత్తో జరిగిన సంబాషణకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఇందులో పంత్, అర్జున్లు తమ బ్యాట్ల గురించి మాట్లాడుకుంటూ కనిపించారు. తన బ్యాట్ బరువు 1220 గ్రాములని అర్జున్ అనగా.. బరువైన బ్యాట్ వాడటం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటని పంత్ అడిగాడు. దీంతో మీరు చేయాల్సిందల్లా బంతిని తాకడమేనని అర్జున్ చాలా సింపుల్గా సమాధానం ఇచ్చాడు. ఇక తాను తన పెళ్లి జరిగిన మరుసటి రోజు కూడా సాధన చేశానని అర్జున్ చెప్పగా.. వెంటనే పంత్.. ‘మీరు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. ఎప్పుడు, ఏ సాయం కావాలన్నా సరే అడుగని అన్నాడు.