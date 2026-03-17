English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Videos
Viral Video: ఈతకల్లు తాగుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్న సురేఖవాణి, హేమ.. వీడియో చూశారా..?

Surekhavani-Hema Video: సీనియర్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు హేమ, సురేఖవాణి రెగ్యులర్‌గా సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతుంటారు. కొన్ని వందల సినిమాలు చేసిన ఈ ఇద్దరూ ఇప్పుడు సినిమాలు తగ్గించారు. అయితే మూవీస్ తగ్గించినప్పటికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా యాక్టివ్‌గానే ఉంటున్నారు. తాజాగా హేమ, సురేఖవాణి షేర్ చేసిన ఓ వీడియో నెట్టింట్లో వైరల్‌గా మారింది. హేమ, సురేఖవాణి పలువురు ఫ్రెండ్స్‌తో కలిసి ఓ తోటలో హాలిడే వెకేషన్‌కి వెళ్లారు. వెకేషన్ నుంచి షేర్ చేసిన వీడియోలో.. హేమ, సురేఖవాణి అక్కడ తోటలో ఉన్న ఈత చెట్టు నుంచి వీళ్లే డైరెక్ట్‌గా ఈతకల్లు తీసుకొని, వాటిని వడపోసి తాగుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. దీంతో ఈ హాలిడే వీడియో వైరల్‌గా మారింది.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News