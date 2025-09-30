Asia Cup 2025: భారత్‌ చేతికి ఇంకా అందని ఆసియా కప్‌...

India vs Pakistan Asia Cup 2025: క్రికెట్లో పాకిస్తాన్ పై భారత్ గెలిచిన సంగతి తెలిసిందే.ఈ నేపథ్యంలో ఏషియా కప్ మాత్రం ఇంకా భారత్ కి రాలేదు. ట్రోఫీతో పాటు భారత మెడల్స్ తనతో పాటు పట్టుకపోయారు నఖ్వీ. దీంతో కప్ లేకుండానే భారత ఆటగాళ్లు సంబరాలు చేసుకున్నారు. ఆ వీడియోస్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.
India vs Pakistan Asia Cup 2025: భారత్ పాకిస్తాన్ గెలిచిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే చైర్మన్ నఖ్వీ తీరుపై సర్వత్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఎందుకంటే ట్రోఫీ, మెడల్స్ ను తనతోపాటు తీసుకువెళ్లడంపై విమర్శలు వస్తున్నాయి. భారత ఆటగాళ్లు కప్ లేకుండానే సంబరాలు చేసుకున్నారు. భారత ప్రజల అభిమానమే అసలైన ట్రోఫీ అని భారత్ క్రికెట్ క్యాప్టేన్ సూర్యకుమార్ అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇంకా ఆసియా కప్ పై వివాదం కొనసాగుతూ ఉంది..