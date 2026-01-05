Assam Cyclone: పలు రాష్ట్రాల్లో భారీ భూకంపం... రిక్టారు స్కేలుపై 5.1 నమోదు..

Assam Cyclone Effect: దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో ఈరోజు భారీ భూకంపం సంభవించింది. ఈశాన్య భారత దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో భూకంపం సంభవించింది. 5.1 రిక్టారు స్కేలుపై నమోదు అయింది. అయితే, ఈ భూకంపం వల్ల ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం వాటిల్లలేదు కానీ ప్రజలు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. అయితే ప్రధానంగా మోరీగావ్ ప్రాంతంలో భూకంపం కేంద్రంగా గుర్తించారు.
Assam Cyclone Effect: ఈశాన్య భారతదేశంలో తెల్లవారుజామున భూకంపం సంభవించింది. దీంతో ఒక్కసారిగా ఇళ్ల నుంచి ప్రజలు బయటకు పరుగులు తీశారు. ప్రధానంగా అస్సాం, మెఘాలయ, అరుణాచలప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో భూకంపం ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపించింది. రిక్టర్ స్కేల్పై భూకంప తీవ్రత 5.1గా నమోదైంది. భూకంప కేంద్రం అస్సాంలోని మోరీగావ్ ప్రాంతంగా గుర్తించారు. భూకంపం భూమి అడుగున సుమారు 50 కిలోమీటర్ల లోతులో సంభవించింది. తెల్లావారుజామున ఈ ప్రకంపనలు రావడంతో స్థానికులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. ఈ భూకంపం వల్ల ఇప్పటివరకు ప్రాణనష్టం, ఆస్తినష్టం జరగకపోవడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.