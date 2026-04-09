Polling: అసోం, కేరళం, పుదుచ్చేరిలలో ప్రశాంతంగా కొనసాగుతున్న పోలింగ్..

Assam Keralam And Puducherry Poling Peaceful: అసోం, కేరళ, పుదుచ్చేరిలలో పోలింగ్ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతోంది. మొత్తం 296 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఓటింగ్ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. దాదాపు 5.3 కోట్ల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. అసోం, కేరళ, పుదుచ్చేరి ప్రజలు, ముఖ్యంగా యువత, మహిళలు రికార్డు స్థాయిలో ఓటింగ్లో పాల్గొనాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఎక్స్ వేదికగా కోరారు.
Assam Keralam And Puducherry Poling Peaceful: ఎన్నికల సందర్భంగా డ్రోన్ల నిఘా, వెబ్కాస్టింగ్, భారీగా కేంద్ర బలగాలు మోహరించాయి. పుదుచ్చేరిలో అక్రమ నగదు, మద్యం స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు తమిళనాడు, పశ్చిమ బెంగాల్ ఫలితాలతో పాటు మే 4న విడుదలవుతాయి. అసోంలో బీజేపీ నేతృత్వంలోని NDA వరుసగా మూడోసారి విజయం సాధించాలని చూస్తుండగా, గౌరవ్ గొగోయ్ నేతృత్వంలోని కాంగ్రెస్ కూటమి గట్టి పోటీనిస్తోంది. ఇక్కడ 126 సీట్లకు గానూ 722 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. ఇక కేరళంలో ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ నేతృత్వంలోని LDF ‘హ్యాట్రిక్’ విజయంపై కన్నేయగా, ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్ కూటమి UDF ప్రభుత్వ వ్యతిరేకతపై ఆశలు పెట్టుకుంది. అస్సాంలోని 126 నియోజకవర్గాల్లో ఉన్న 31,490 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో పోలింగ్ కొనసాగుతోంది. కాంగ్రెస్ నుంచి 99 మంది, బీజేపీ నుంచి 90 మంది బరిలో ఉన్నారు. కేరళలోని 140 నియోజకవర్గాల్లో ఉన్న 30,495 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో పోలింగ్ కంటిన్యూ అవుతోంది. 2 కోట్ల 71 లక్షల మంది ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. పుదుచ్చేరిలోని 30 నియోజకవర్గాల్లో ఉన్న 1,099 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఓటర్లు ఓటు వేయనున్నారు.