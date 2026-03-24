LPG Auto Gas: హైదరాబాద్‌లో ఎల్పీజీ కోసం ఆటోలు క్యూ ..!

LPG Auto Gas Crisis In Hyderabad: హైదరాబాద్లో ఎల్‌పీజీ కోసం ఆటో రిక్షాలు బంకుల వద్ద గంటల తరబడి క్యూలో కనిపిస్తున్నాయి. చాదర్‌గట్‌ మహాత్మా గాంధీ బస్ స్టేషన్ మలక్‌పేట ప్రాంతాల్లో ఆటో డ్రైవర్లు గంటల తరబడి లైన్‌లో నిలబడుతూ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఆటోలో ఎల్పీజీ నింపుకోవడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుండడంతో డ్రైవర్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

  • Mar 24, 2026, 11:31 AM IST

LPG Auto Gas Crisis In Hyderabad: రోజులో సగం గంటలు ఆయిల్ నింపడానికి సరిపోతుందని డ్రైవర్లు వాపోతున్నారు. నగరంలో ఎల్పిజీ సరఫరాపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో అధికారులు స్పందించాలని డ్రైవర్లు కోరుతున్నారు. ఇరాన్ వల్ల ఎల్పీజీ గ్యాస్ ఎక్కడ దొరకలేక కష్టం అయిపోయింది. దీని వల్ల గ్యాస్ దొరుకుతలేదు. అసలు ఆటోకు గ్యాస్ దొరుకుతలేదు అని డ్రైవర్లు వాపోతున్నారు.
 

Trending News