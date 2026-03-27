Ayodhya: అయోధ్యలో హై టెన్షన్‌.. భారీగా పోలీసుల మోహరింపు..!

High Tension At Ayodhya Ram Mandir: అయోధ్యలో శ్రీరామ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. మార్చి 27వ తేదీన భారీ సంఖ్యలో భక్తులు హాజరయ్యారు. భద్రత విషయంలో కూడా యంత్రాంగం వెంటనే అప్రమత్తమైంది. రామనవమి సందర్భంగా ఆ ప్రాంతాల్లో అలర్ట్ కూడా ప్రకటించారు. ఏడీజీ జోన్ అధికారి నగరాన్ని సందర్శించి అధికారులతో సమావేశం అయి భద్రత ఏర్పాట్లను స్వయంగా సమీక్షించారు.

  • Mar 27, 2026, 02:45 PM IST

High Tension At Ayodhya Ram Mandir: పరమ పవిత్రమైన శ్రీరామ నవమి నేపథ్యంలో ఈరోజు అయోధ్యలో భద్రతా పూర్తి ఏర్పాట్లు చేశారు. రామనవమి వేడుకలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. పోలీసు అధికారులు స్వయంగా సమీక్షిస్తున్నారు. లక్షలాది మంది భక్తులు అయోధ్యకు చేరుకుంటన్న నేపథ్యంలో అక్కడ గట్టి బందోబస్తు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. చుట్టుముట్టు ప్రాంతాలన్నీ సీసీటీవీ కెమెరాలో పర్యవేక్షిస్తున్నారు. పెద్ద ఎత్తున వచ్చే భక్తుల కోసం సరైన పార్కింగ్ ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు. అంతేకాదు ఆ ప్రాంతాల్లో అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా సరైన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. సరయూ ఘాట్ వద్ద కూడా SDRF, పోలీసులను మోహరించారు.

