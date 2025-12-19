Bangladesh Protests: ‘తగలబడుతున్న’ బంగ్లాదేశ్.. ఆందోళనలు హింసాత్మకం.. వీడియో చూశారా..?

Bangladesh Protests: బంగ్లాదేశ్లో మరోసారి హింస చెలరేగింది. ప్రజలు రోడ్లపైకి వచ్చి ఆందోళన నిర్వహించారు. కొందరు ఆందోళనకారులు ఆఫీసులపై దాడులు చేసి, నిప్పంటించి విధ్వంసం సృష్టించారు. దీంతో ఆ దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భయాకన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. బంగ్లాదేశ్కు చెందిన ఇస్లామిస్టు నాయకుడు, రాజకీయవేత్త షరీఫ్ ఉస్మాన్ బిన్ హైది మరణంతో ఆందోళనకారులు వీధుల్లోకి వచ్చి రెచ్చిపోయారు. డిసెంబర్ 12న జరిగిన కాల్పుల్లో అతను గాయపడ్డాడు. ఓ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ గురువారం మరణించాడు. ఆయన మరణవార్త తెలియగానే రాత్రి నుంచి భారత్, అవామీలీగ్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ఆందోళనకారులు తీవ్ర నిరసనలు చేపట్టారు. దీంతో ఆ దేశంలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.