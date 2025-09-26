Bathukamma: బతుకమ్మ వేడుకలు.. ఏపీలో కూడా సంబరాలు వీడియో వైరల్

Bathukamma Celebrations In AP: బతుకమ్మ వేడుకలు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఆదివారం పెద్దల అమావాస్య నుంచి ఈ వేడుకలు ప్రారంభమై సోమవారం నాడు సద్దుల బతుకమ్మతో ముగుస్తుంది. అయితే కేవలం తెలంగాణకు మాత్రమే కాకుండా ఏపీలో కూడా బతుకమ్మ వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.
Bathukamma Celebrations In AP: ఇది వరకు బతుకమ్మ అంటే కేవలం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మాత్రమే జరుపుకుంటారు అని అనుకున్నారు. అయితే ఏపీలో కూడా తెలంగాణ బతుకమ్మ సంబరాలు జరుపుకుంటున్నారు. ఏపీలో తూర్పుగోదావరి జిల్లా అనపర్తిలో కూడా ఘనంగా తెలంగాణ బతుకమ్మ వేడుకలు జరుపుతున్నారు. ఆడవాళ్లు అంతా సంబరంగా బతుకమ్మ వేడుకలు చేసుకొని గోదావరిలో బతుకమ్మను విడిచిపెట్టారు. ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.