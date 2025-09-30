Guinness Record: బతుకమ్మ గిన్నిస్ రికార్డు పత్రాలు అందుకున్న మంత్రులు..

Bathukamma Guinness Record 2025: సెప్టెంబర్ 29వ తేదీ సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం గిన్నిస్ బుక్ రికార్డు కోసం బతుకమ్మ నిర్వహించారు. ఈ వేడకుకు మహిళలంతా ఆడిపాడారు. బతుకమ్మకు సంబంధించిన గిన్నిస్ రికార్డు పాత్రలు మంత్రులు జూపల్లి, సీతక్క అందుకున్నారు.
Bathukamma Guinness Record 2025: తెలంగాణ మహా బతుకమ్మకు గిన్నిస్ రికార్డులు లభించింది. 63 ఎత్తుల అడుగుతో గిన్నిస్ రికార్డు సొంతం చేసుకుంది తెలంగాణ బతుకమ్మ. అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన ఈ వేడుక 63 అడుగుల బతుకమ్మ 1354 మంది మహిళలు చుట్టూ తిరిగి ఆడారు. ఈ వీడియోకు ప్రపంచ గుర్తింపు లభించింది. ఇది వైరల్ అయింది, రికార్డు పత్రాలను మంత్రి జూపల్లి, సీతక్క అందుకున్నారు.