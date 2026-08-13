/ఏపీ ప్రజలకు అలర్ట్.. మరో 24 గంటల్లో భారీ వర్షాలు, పిడుగులు పడే అవకాశం!

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Published: Aug 13, 2026, 02:20 PM|Updated: Aug 13, 2026, 02:47 PM

వాయువ్య బంగాళాఖాతంలోని అల్పపీడనం ఏర్పడింది.  పశ్చిమ బెంగాల్ తీర ప్రాంతం, దానికి ఆనుకుని ఉన్న బంగ్లాదేశ్ ప్రాంతాల్లో  ఈ అల్పపీడనం కేంద్రీకృతమై ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది. ఇది పశ్చిమ బెంగాల్ మీదుగా వాయువ్య దిశగా జార్ఖండ్ వైపు కదులుతూ సాయంత్రంలోపు  వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో ఈరోజు ఏపీలో మేఘావృతమైన వాతావరణంతో పాటు  కొన్ని ప్రాంతాల్లో పిడుగులు పడే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. అంతేకాకుండా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే వర్షం పడే అవకాశం ఉందని సూచించింది. పిడుగులు పడే సమయంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అలర్ట్ జారీ చేసింది. 

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