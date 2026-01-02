English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Videos
  • Viral Video: వావ్.. వెనక్కి డైవ్ చేస్తూ ఒంటి చేత్తో గ్రేటెస్ట్ క్యాచ్.. వీడియో వైరల్..!

Viral Video: వావ్.. వెనక్కి డైవ్ చేస్తూ ఒంటి చేత్తో గ్రేటెస్ట్ క్యాచ్.. వీడియో వైరల్..!

BBL: క్రికెట్‌లో అప్పుడ‌ప్పుడు కొంద‌రు ఫీల్డ‌ర్లు చేసే విన్యాసాలు న‌మ్మ‌శ‌క్యం కానీ విధంగా ఉంటాయి. నిజంగా వీరేనా ఇలా చేసేది అంటూ ఫ్యాన్స్ ఆశ్చ‌ర్య‌పోయిన సంద‌ర్భాలు చాలానే ఉన్నాయి. అలాగే ఓ ఫీల్డ‌ర్లు కూడా బౌండ‌రీ లైన్ వ‌ద్ద న‌మ్మ‌శ‌క్యం గానీ విధంగా వెన‌క్కి డైవ్ చేస్తూ ఒంటి చేత్తో సూప‌ర్ క్యాచ్ అందుకున్నాడు. అయితే దుర‌దృష్టం అత‌డి వెన్నంటే ఉంది. దానిని అంపైర్ సిక్స‌ర్‌గా ప్ర‌క‌టించాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది. ఈ ఘ‌ట‌న బిగ్‌బాష్ లీగ్ 2025-26లో చోటు చేసుకుంది. ఒక‌వేళ అత‌డు బౌండ‌రీ లైన్ ట‌చ్ చేయ‌క‌పోయి ఉంటే క్యాచ్ ఆఫ్ ది టోర్న‌మెంట్ అయి ఉండేద‌ని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News