Bus Accident: బస్సు యాక్సిడెంట్‌..20 మంది సజీవదహనం, ఒళ్లు గగుర్పొడిచే దృశ్యాలు..!

Bengaluru Bus Accident  Video: పండుగ వేళా తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. బెంగళూరులోని చిత్రదుర్గ సమీపంలో ఈరోజు తెల్లవారుజామున 2 గంటల సమయంలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. లారీ ఢీ కొట్టిన బస్సు ప్రమాదంలో 20 మంది సజీవ దహనం అయ్యారు. ప్రయాణ సమయంలో 32 మంది వరకు ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం. అయితే ప్రమాద తీవ్రత చూస్తే మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్న ఉంది.

  • Dec 25, 2025, 08:02 AM IST

Bengaluru Bus Accident  Video: బెంగళూరులో ఘోర బస్సు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది.  ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ చెందిన స్లీపర్ బస్సు లారీ ఢీకొట్టడంతో 20 మంది బస్సు ప్రయాణికులు సజీవ దహనం అయ్యారు. అయితే పోలీసుల ప్రకారం నిద్ర మత్తులో ఉన్న లారీ డ్రైవర్ డివైడర్ ఢీకొని అటువైపుగా వస్తున్న బస్సును ఢీకొట్టడంతో ప్రమాదం జరిగింది. ఇక ప్రయాణ సమయంలో మొత్తం 32 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం. ప్రమాద తీవ్రత చూస్తే మరింత మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది. రాత్రి 11:30 గంటల సమయంలో బెంగళూరు నుంచి బయలుదేరిన ఈ బస్సు చిత్రదుర్గ వద్ద తెల్లవారుజామున 2 గంటల సమయంలో ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది.

