Beyond AI CVs JDs: Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn సిరీస్ చివరి ఎపిసోడ్‌.. ఉద్యోగ ప్రపంచంలో ప్రొఫెషనల్స్ ఎలా ముందుకు సాగాలి..?

Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn సిరీస్ చివరి ఎపిసోడ్లో ఏఐ ఆధారిత ఉద్యోగ ప్రపంచంలో ప్రొఫెషనల్స్ ఎలా ముందుకు సాగాలో లోతుగా చర్చించారు. కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవడం, పాత అలవాట్లను వదిలేయడం, నిజాయితీతో కూడిన ప్రొఫైల్స్ నిర్మించడం, లక్ష్యంతో నెట్వర్కింగ్ చేయడం వంటి అంశాలపై ఈ సంభాషణ దృష్టి సారిస్తుంది. ఏఐ యుగంలో అన్ని తరాల ప్రొఫెషనల్స్ తమ కెరీర్ను ఎలా పెంచుకోవచ్చో స్పష్టమైన దిశను చూపిస్తుంది.
ఈ ప్రత్యేక చర్చలో Zee Mediaకి చెందిన గీతాంజలి, LinkedIn ఇండియా APAC VP – Talent & Learning Solutions రుచీ ఆనంద్, Wipro Chief Operating Officer సంజీవ్ జైన్తో కలిసి ఏఐ కాలంలో అవసరమైన నైపుణ్యాలు, మైండ్సెట్, లీడర్షిప్పై విలువైన సూచనలు పంచుకుంటారు.