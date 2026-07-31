Medigadda Barrage: మేడిగడ్డ బ్యారేజీకి భారీగా వరద నీరు చేరుతున్న నేపథ్యంలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో NDSA (నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ) మార్గదర్శకాలు, బ్యారేజీ భద్రత, వరద జలాల నిర్వహణపై భరత్ తన విశ్లేషణను వెల్లడించారు. మేడిగడ్డ తాజా పరిస్థితి, వరద ఇన్ఫ్లో, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన తాజా అప్డేట్స్పై పూర్తి వివరాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి. ఇటీవల ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా మేడిగడ్డకు వరద ప్రవాహం పెరిగిన నేపథ్యంలో బ్యారేజీ నిర్వహణపై చర్చ కొనసాగుతోంది.