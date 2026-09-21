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Tirumala: తిరుమల సేవలో తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క
Published: Sep 21, 2026, 02:00 PM
|
Updated: Sep 21, 2026, 02:00 PM
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Bhatti Vikramarka And Mohan Babu Visits To Tirumala Temple Watch Video
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