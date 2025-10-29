English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • హైదరాబాద్‌లో జల ప్రళయం..హిమాయత్, ఉస్మాన్ సాగర్‌తో కొట్టుకొస్తున్న ఉప్పెన!

Hyderabad Flood Alert: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను విలవిలాడించిన మొంథా తుపాను ఇప్పుడు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా విస్తరిస్తుంది. ఏపీని అతలాకుతలం చేసిన భారీ వర్షాలు ఇప్పుడు తెలంగాణలో కుండపోత వర్షాలకు కారణం అవుతోంది. హైదరాబాద్‌లోని హిమాయత్ సాగర్, ఉస్మాన్ సాగర్ నిండు కుండల్ని తలపిస్తున్నాయి. దీంతో హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా అత్యవసర పరిస్థితి నెలకొంది. వరదలు వచ్చే అవకాశం ఉందని గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పోరేషన్ వెల్లడించింది.

