English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Videos
  • Ashu Reddy: హైకోర్టును ఆశ్రయించిన బిగ్‌బాస్‌ ఫేమ్‌ అషురెడ్డి..!

Ashu Reddy: హైకోర్టును ఆశ్రయించిన బిగ్‌బాస్‌ ఫేమ్‌ అషురెడ్డి..!

Ashu Reddy Meets High Court: తనపై నమోదయిన కేసును కొట్టీవేయలని కోరుతూ హైకోర్టులో పిటిషన్ వేశారు బిగ్‌ బాస్‌ ఫేమ్‌ అషురెడ్డి. తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన బిగ్ బాస్ ఫేమ్ తన వెర్షన్ తీసుకోకుండానే పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారని ఆరోపించారు. తనపై తప్పుడు కథనాలు ప్రచారం చేస్తున్నారంటూ ఆమె ఆగ్రహం కూడా వ్యక్తం చేశారు. అషురెడ్డిని విమర్శిస్తూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న పోస్ట్‌లు భారీ మొత్తంలో డబ్బులు తీసుకుని మోసం చేశారని ఆమెపై ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.

  • Apr 28, 2026, 12:01 PM IST

Ashu Reddy Meets High Court: బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అషురెడ్డి తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. తన పైన నమోదు అయిన కేసును కొట్టీవేయలని కోరుతూ హై కోర్టులో పిటిషన్ వేశారు. తన వెర్షన్ తీసుకోకుండానే పోలీసులు తనపై కేసు నమోదు చేశారని పిటిషన్ లో పేర్కొన్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా తనపై సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు కథనాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆషురెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తనపై తప్పుడు ప్రచారాలు చేసిన మీడియా, సోషల్ మీడియా సంస్థలపై చర్యలు తీసుకుంటానంటూ హెచ్చరించారు. సోషల్ మీడియాలో ఆషురెడ్డికి సంబంధించిన పోస్టులు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆమెని విమర్శిస్తూ, ఆరోపిస్తూ నెటిజన్లు  తెగ పోస్ట్ లు పెడుతున్నారు. ఎన్నారై వ్యక్తిని అషు రెడ్డి పెళ్లి పేరుతో మోసం చేసినట్లు ఆరోపణలు మొదలయ్యాయి. అతడి వద్ద భారీ మొత్తంలో డబ్బు తీసుకుని పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి మోసం చేసినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.

Trending News