Ashu Reddy Meets High Court: బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అషురెడ్డి తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. తన పైన నమోదు అయిన కేసును కొట్టీవేయలని కోరుతూ హై కోర్టులో పిటిషన్ వేశారు. తన వెర్షన్ తీసుకోకుండానే పోలీసులు తనపై కేసు నమోదు చేశారని పిటిషన్ లో పేర్కొన్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా తనపై సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు కథనాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆషురెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తనపై తప్పుడు ప్రచారాలు చేసిన మీడియా, సోషల్ మీడియా సంస్థలపై చర్యలు తీసుకుంటానంటూ హెచ్చరించారు. సోషల్ మీడియాలో ఆషురెడ్డికి సంబంధించిన పోస్టులు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆమెని విమర్శిస్తూ, ఆరోపిస్తూ నెటిజన్లు తెగ పోస్ట్ లు పెడుతున్నారు. ఎన్నారై వ్యక్తిని అషు రెడ్డి పెళ్లి పేరుతో మోసం చేసినట్లు ఆరోపణలు మొదలయ్యాయి. అతడి వద్ద భారీ మొత్తంలో డబ్బు తీసుకుని పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి మోసం చేసినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.