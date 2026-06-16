Wedding Viral Video: బీహార్లోని నలంద జిల్లా కత్వార్సల్పూర్లో ఓ విచిత్ర ఘటన వెలుగు చూసింది. అప్పటికే పెళ్లై ముగ్గురు పిల్లలున్న ఓ మహిళ.. తనకంటే 12 ఏళ్ల చిన్నోడైన యువకుడితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంది. కొంతకాలం నుంచి గుట్టుచప్పుడు కాకుండా ఈ వ్యవహారం జరుగుతుండగా.. ఇటీవల గ్రామస్తులకు తెలియడంతో మహిళతో యువకుడు ఉన్న సమయంలో రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు. పోలీసులకు రంగంలో దిగి విచారించగా.. తామిద్దరం ప్రేమించుకుంటున్నామని.. పెళ్లి చేసుకుంటామని ఇద్దరు చెప్పారు. భార్య ఎఫైర్ గురించి తెలుసుకుని షాక్కు గురైన భర్త.. ప్రియుడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేసేందుకు అంగీకరించాడు. దీంతో గ్రామస్తుల సమక్షంలో భర్త దగ్గరుండి మరీ భార్య, ఆమె ప్రియుడి వివాహాన్ని ఘనంగా జరిపించాడు. ఇందుకు సంబంధించిన